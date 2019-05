Stand: 06.05.2019 20:45 Uhr

Artenvielfalt: Rettet das große Summen

Der Lebensraum ist durch Monokulturen bedroht, das Futter knapp, und auf den Feldern droht der Tod durch Pestizide. Keine guten Aussichten für die Insekten in Niedersachsen - und das Ökosystem an sich. Denn wenn die kleinen Bestäuber nicht mehr sind, bricht das Drumherum zusammen. Von gut 3.500 Insektenarten zwischen Nordsee und Harz sind mehr als ein Drittel akut vom Artensterben bedroht, von rund 340 Wildbienenarten 46 ausgestorben, wie Forscher festgestellt haben. Die Situation ist dramatisch - nicht nur in Niedersachsen, sondern weltweit. Das haben die Wissenschaftler der Pariser Konferenz zum weltweiten Artensterben festgestellt, die vergangenen Sonntag zu Ende gegangen ist.

Wildbienen: Aktionstag in Ostercappeln-Venne Hallo Niedersachsen - 06.05.2019 19:30 Uhr Um Wildbienen zumindest im Landkreis Osnabrück etwas mehr Futter zu verschaffen, läuft in Ostercappeln-Venne bei Osnabrück ein großer Aktionstag: Eine Blumenwiese wird angelegt.







Mehr Platz für Bienen: Umweltministerium subventioniert Bauern

Die Biene ist besonders gefährdet. Hierzulande wird viel getan für den Erhalt der Nützlinge. Das niedersächsische Umweltministerium hat im vergangenen Jahr 12,5 Millionen Euro Subventionen an Bauern und Landwirte gezahlt, die auf ihren Flächen neben Ertragsfrüchten Blühstreifen anlegen. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sollen zum Wohle der Bienen und anderer Insekten und Kleintiere rund 4.000 Betriebe derartige Wiesen gesät haben - auf einer Größe von 17.000 Fußballfeldern.

NABU: Jeder kann etwas für den Insektenschutz tun

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) appelliert auch an Ortsgemeinschaften und Privatpersonen, sich für die kleinen Tierchen stark zu machen. Heimische Wildblumenmischungen, alte Gehölze und Wurzeln, gegebenenfalls Insektenhotels - so gestaltet man seinen Garten insektenfreundlich.

Ostercappeln: Schüler pflanzen sechs Blühwiesen

Allein in Ostercappeln im Landkreis Osnabrück sind im Rahmen des Projekts "Blumiger Landkreis" mit der Unterstützung von Zweitklässlern sechs Blumenwiesen entstanden. Hier wachsen nun regionale Arten wie Ringelblumen, Fenchel, Wiesenkümmel und Thymian. Doch einzelne Wiesen reichen nicht aus, sagt Kai Behncke, der das Projekt vor zwei Jahren ins Leben gerufen hat. Er fordert Wiesen-Korridore. "Nichts gegen vereinzelte Blühwiesen, das ist toll und hilft auch", sagte Behncke gegenüber NDR 1 Niedersachsen. "Aber wenn wir dem Artensterben Einhalt gebieten wollen, brauchen wir ganze Netze, so dass Insekten von Blühwiese zu Blühwiese fliegen können." Können sich Insekten nicht genetisch austauschen, reduziere das Inzuchtverhalten den Genpool, was zum Aussterben einzelner Arten führe.

