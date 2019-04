Stand: 04.04.2019 18:20 Uhr

Antibiotika in vielen niedersächsischen Gewässern

Zwei Drittel der Gewässer, aus denen in Niedersachsen Proben gezogen worden sind, weisen Rückstände von Antibiotika auf. In 50 von 112 Proben wurden Antibiotika-resistente Bakterien entdeckt. Das hat eine Gewässeruntersuchung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum Bonn ergeben. Die Ergebnisse der Studie hat das Umweltministerium am Donnerstag veröffentlicht. Akute Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, wie sich die Belastung aber mittel- und langfristig auf die Umwelt und damit auch auf die Menschen auswirkt, müsste weiter untersucht werden, so das Ministerium.

Studie angeregt durch NDR Recherchen

Angeregt wurde die Studie Anfang 2018 durch Recherchen des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Dieser hatte Proben aus niedersächsischen Gewässern untersuchen lassen. In einigen wurden Antibiotika-resistente Keime gefunden. Für die Studie wurden aus Oberflächengewässern, Kläranlagen und deren Abflüssen Proben genommen. Auch wenn die aktuelle Studie nur eine Momentaufnahme darstelle, lässt sich zumindest ablesen, dass der Antibiotikaeinsatz in der Landwirtschaft bereits reduziert worden ist. Laut Studie wurden 2014 noch 726 Tonnen Antibiotika an niedersächsische Tierärzte abgegeben, 2017 waren es 423 Tonnen.

Minister fordert sorgsamen Umgang

"Klar ist, dass unsere Umwelt ein Spiegelbild des Antibiotikaeinsatzes in der Human- und Veterinärmedizin ist", sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD). "Deshalb ist ein sorgsamer Umgang mit Antibiotika erforderlich."

