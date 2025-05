Braunschweig: Mann steckt kopfüber in Gully und stirbt Stand: 04.05.2025 12:37 Uhr Zu einem ungewöhnlichen Todesfall ermittelt derzeit die Polizei in Braunschweig: Nachdem er kopfüber in einem Gully gefunden wurde, ist ein 29-Jähriger im Krankenhaus gestorben.

Den Angaben zufolge hatte ein Busfahrer den Mann am Samstagabend an einer Bushaltestelle in dem Gully entdeckt und den Notruf gewählt. Die Polizei zog den leblosen Mann aus dem Schacht. Er habe keine Vitalfunktionen mehr gehabt. Die Beamten versuchten, ihn zu reanimieren, und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Diese brachte den 29-Jährigen nach Angaben der Feuerwehr ins Krankenhaus, wo er in der Nacht starb.

Polizei vermutet Unglücksfall

Laut Feuerwehr war der Schacht etwa zwei Meter tief und mit Wasser gefüllt. Die Füße des später Verstorbenen hätten sich unterhalb der Fahrbahnoberfläche befunden. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von NDR Niedersachsen mitteilte, wurde der Schacht leergepumpt. Mehrere Gegenstände wurden darin gefunden. Ob diese dem Verstorbenen gehörten und er womöglich deshalb in den Schacht geriet, solle nun ermittelt werden. Zeugen des Vorfalls gebe es bislang nicht. Es sei jedenfalls davon auszugehen, dass der Mann den Schacht selbst geöffnet hat.

Leichnam soll obduziert werden

Aus welchem Grund der 29-Jährige aus Gifhorn sich in Braunschweig aufgehalten hatte, sei derzeit ebenfalls unklar. Die Leiche des Mannes soll laut Polizei nun obduziert werden. Ein Termin stehe noch nicht fest, hieß es am Sonntag.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2025 | 11:00 Uhr