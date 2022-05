182 Kinder werden derzeit in Niedersachsen vermisst Stand: 25.05.2022 10:56 Uhr In Niedersachsen gelten 182 Kinder sowie 388 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren als vermisst. Diese Zahlen hat das Landeskriminalamt (LKA) zum heutigen "Tag der vermissten Kinder" mitgeteilt.

Gründe für das Verschwinden von Kindern können nach Angaben des LKA sein, dass ein Elternteil das Kind entzieht oder dass ein Kind aus einem Heim entwischt. Auch Unglücksfälle spielten eine Rolle. Der Behörde zufolge tauchen die allermeisten Kinder allerdings nach kurzer Zeit wieder auf.

VIDEO: Notfall-Ratgeber: Kind vermisst (1 Min)

Polizei nimmt sofort Ermittlungen auf

Bei vermissten Kindern unter 14 Jahren geht die Polizei grundsätzlich von einer Gefahr aus. In diesem Fall kommt es laut LKA auf schnelles Handel an. Die Polizei nehme sofort die Ermittlungen nach dem Aufenthaltsort oder einer möglichen Gefahr auf, heißt es. Gebe es Anhaltspunkte dafür, dass eine Straftat vorliegt, werde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ratschläge des LKA an Eltern vermisster Kinder:

Erstatten Sie unverzüglich eine Vermisstenanzeige bei der Polizei

Rufen Sie die Freundinnen und Freunde des Kindes sowie andere Eltern an

Sorgen Sie dafür, dass Sie für Rückrufe erreichbar sind beziehungsweise jemand zu Hause ist, falls Ihr Kind zwischenzeitlich gefunden wird oder nach Hause kommt

Suchen Sie an vertrauten Orten und besprechen Sie dies gegebenenfalls mit der Polizei

Bleiben Sie ruhig und konzentriert

Verdacht auf Straftaten in 69 der insgesamt 1.231 Vermisstenfälle

Insgesamt werden in Niedersachsen mit Stand 16. Mai 1.231 Menschen vermisst. Das LKA weist aber darauf hin, dass die Zahl in der Vermisstendatei nur eine Momentaufnahme ist, die sich mehrmals täglich ändere. In 69 der Vermisstenfälle besteht den Angaben zufolge der Verdacht, dass die vermisste Person das Opfer einer Straftat geworden sein könnte.

