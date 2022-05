Stand: 20.05.2022 15:00 Uhr Krieg in der Ukraine: Schweden und Finnland wollen in die Nato von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Ich habe gehört, dass Finnland und Schweden in die Nato eintreten wollen. Finnland und Schweden, die waren ganz lange nicht in einem Bündnis mit der Nato, weil sie lieber neutral bleiben wollten. Durch den Krieg, Russland gegen die Ukraine hat sich die ganze Lage der Welt verändert - Finnland und Schweden wollen deshalb jetzt mehr Schutz haben.

NDR Info Kindernachrichten: Bisher haben diese beiden skandinavischen Länder nie ernsthaft darüber nachgedacht, bei der NATO dabei zu sein. Doch jetzt, nach dem Angriff Russlands auf den Staat Ukraine, wollen Finnland und Schweden mehr Sicherheit für ihre Länder.

Kinder: Russland führt ja gegen die Ukraine einen Krieg und sie haben auch einfach Angst, von Russland angegriffen zu werden.

NDR Info Kindernachrichten: Was versprechen sich Finnland und Schweden davon, Mitglied der NATO zu werden? Was ist die NATO eigentlich genau? Dazu Gisela Former:

"Die NATO ist ein sogenanntes Militärbündnis. Zurzeit sind 30 Länder Mitglied - auch Deutschland. Die Länder Schweden und Finnland wollen jetzt dazukommen. Alle Länder, die bei der NATO mitmachen, versprechen sich gegenseitig Schutz im Fall eines Krieges. Wenn ein Mitgliedsland angegriffen wird, sind sofort die anderen Länder zur Stelle, die auch in der NATO sind. Die kommen dem angegriffenen Land dann mit Soldaten und mit Waffen zur Hilfe.

Eine der wichtigsten Regeln ist, dass keines der Mitgliedsländer andere Länder militärisch angreifen darf. Die NATO ist nur zur Verteidigung gedacht.

Der russische Präsident Putin sagt trotzdem, dass er sich bedroht fühlt. Er behauptet, die NATO könnte früher oder später einen Angriff auf Russland planen. Und dass Russland den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland nicht einfach so hinnehmen dürfe."

NDR Info Kindernachrichten: Wenn ein Land der NATO beitreten will, müssen alle NATO-Staaten zustimmen. Die meisten Länder haben schon gesagt, dass Finnland und Schweden in der NATO willkommen sind.

Kinder: Deutschland fand das okay und hat eigentlich sogar schon zugestimmt, dass die beiden Länder in die Nato eintreten. Die USA ist auch dafür, dass die beiden eintreten.

NDR Info Kindernachrichten: Aber: So reibungslos wie erwartet läuft es mit der Aufnahme der neuen Länder nun doch nicht. In dieser Woche gab es eine Überraschung: Ein NATO-Staat hat sich erstmal quer gestellt.

Kinder: Die Türkei findet das nicht gut. Die Türkei, die will das nicht und dass die jetzt irgendwas verlangen, ich weiß aber nicht genau was, um dann ihr Einverständnis zu geben, weil die nur eintreten dürfen, wenn alle Nato-Länder zustimmen.

NDR Info Kindernachrichten: Der türkische Präsident Erdogan kann mit seinem "Nein" die Aufnahme der beiden Länder also verhindern. Deshalb wollen die Regierungen der anderen Länder jetzt mit ihm sprechen. Sie hoffen, dass er am Ende doch noch zustimmt.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 21.05.2022 | 11:40 Uhr