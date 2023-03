Stand: 24.03.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Vorsicht bei TikTok? von Caren Busche

Kinder: TikTok ist eine Medienplattform, wo man sich Leute anguckt. TikTok ist auch sehr beliebt bei allen Leuten unter 20 Jahren.TikTok ist besonders beliebt, weil es auch verschiedene Videos halt gibt, wie Tanzvideos oder auch witzige Videos oder spannende, wie auch immer, also verschiedene Videos halt. Ich kenn TikTok von nem Sechstklässlerfreund, der guckt das auch.

NDR Info Kindernachrichten: Weltweit nutzen mehr als eine Milliarde Menschen die Plattform. Diese Woche wurde viel über TikTok gesprochen, denn es gibt auch große Kritik an der App. Zum Beispiel, weil man befürchtet, dass Leute, die die Plattform nutzen, ausspioniert werden könnten.

TikTok kommt aus China und viele sagen, China könnte die Nutzerdaten für andere Dinge verwenden oder auch versuchen, die Nutzer zu beeinflussen. TikTok sagt, das stimmt nicht. Überprüfen kann man das alles nicht.

Kinder: Einige warnen jetzt auch vor der App TikTok und überlegen, wie man damit umgehen soll.

NDR Info Kindernachrichten: Immer wieder wird darüber diskutiert. In den USA wird ernsthaft überlegt, TikTok zu verbieten. In Deutschland ist das aber nicht geplant. Innenministerin Nancy Faeser hat aber gesagt, sie will künftig stärker über die Gefahren der Video-App aufklären.

