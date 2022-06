Stand: 24.06.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Suche nach Arbeitskräften von Anina Pommerenke

Kinder: Es gibt gerade deutschlandweit einen Berufsmangel, zum Beispiel an den Flughäfen. Deshalb ist das jetzt an den Flughäfen proppenvoll, weil es einfach zu wenig Personal gibt, für die Kontrollen, für das Einchecken und sowas. Deswegen staut sich das an den Flughäfen und manche bekommen auch ihren Flug gar nicht mehr.

NDR Info Kindernachrichten: Wer in den kommenden Wochen in den Urlaub fliegen will, sollte viel Geduld und Zeit mitbringen. Seit Monaten klagen Reisende über chaotische Zustände zum Beispiel am Flughafen in Hamburg. Der Grund: Es gibt einfach nicht genug Menschen, die dort arbeiten wollen. Bei den Sicherheitskontrollen fehlt es also an Personal, das das Handgepäck und Personen nach gefährlichen Gegenständen absucht. Deswegen kommt es immer wieder zu langen Schlangen und Wartezeiten, schließlich muss jeder einzelne Fluggast sorgfältig durchgecheckt werden.

Und auch mit dem Gepäck gibt es großen Ärger - teilweise mussten ankommende Reisende nach ihrem Flug stundenlang am Gepäckband auf ihre Koffer warten - manchmal gab es auch unbewachte Kofferstapel, die hätten einfach von jedem mitgenommen werden können. In den Sommerferien könnte sich die Lage noch schlimmer werden.

Kinder: Ich schätze, dass in den Sommerferien an den Flughäfen sehr viel los ist und dass sehr viele los fliegen wollen.

NDR Info Kindernachrichten: Um die Situation an den Flughäfen etwas zu verbessern, gibt es verschiedene Tipps: Zum Beispiel kann man bereits vorher online einchecken und am Reisetag früh am Flughafen sein. Außerdem sollte man möglichst wenig Handgepäck dabeihaben und schon vor der Kontrolle Flüssigkeiten auspacken und die Jacke ausziehen, damit es schneller vorangeht.

Auch an Bord der Flugzeuge gibt es nicht mehr genug Personal, das Getränke austeilen und sich um die Sicherheit der Gäste kümmern kann - erste Fluggesellschaften haben schon angekündigt, dass sie viele Flüge im Sommer streichen müssen.

Doch auch andere Branchen haben Probleme mit dem Personalmangel. Überall fehlt es an Fachkräften.

Kinder: Aber auch Corona hat ein bisschen Schuld daran - dadurch, dass sich einige Jobs nicht mehr geeignet haben zum Beispiel im Restaurant. Da durften viele Leute nicht mehr hin. Dann haben sich die Restaurant-Mitarbeiter einen neuen Job gesucht. Jetzt wo die Corona-Krise langsam vorbei geht, gehen die nicht zurück in den alten Job im Restaurant, sondern bleiben wahrscheinlich bei dem neuen Job.

NDR Info Kindernachrichten: Für viele Restaurant-Besitzer ist es gerade nach über zwei Jahren Pandemie ein Problem, dass sie jetzt - wo sie wieder normal öffnen und Geld verdienen könnten - nicht genug Personal finden. Besonders in den Urlaubsregionen, etwa an der Nord- und Ostsee, macht sich das bemerkbar. Manche Restaurants bieten weniger Plätze an als früher und müssen sogar früher schließen.

Und in noch einem anderen ganz wichtigen Bereich fehlt der Nachwuchs, was vor allem Kinder und Jugendliche bald zu spüren bekommen könnten: Bei den Lehrerinnen und Lehrern. Experten befürchten, dass in ein paar Jahren über 20.000 Lehrer in Deutschland fehlen könnten.

Kinder: Es wird vielleicht so sein, dass wie an anderen Schulen...dass weniger Unterricht stattfindet, also dass viele Stunden ausfallen.

NDR Info Kindernachrichten: Um das möglichst zu vermeiden, sollen in Zukunft auch Menschen unterrichten dürfen, die eigentlich gar keine spezielle Lehrer-Ausbildung gemacht haben. Sie müssen aber bestimmte Erfahrungen mitbringen und sich dann auch weiterbilden.

