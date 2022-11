Stand: 25.11.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Rededuelle im Bundestag von Janine Albrecht

Kinder: Im Bundestag – das ist ein riesengroßer Saal in Berlin und da sind ganz viele Menschen aus den unterschiedlichen Parteien und sie sprechen da und manchmal streiten die da auch richtig. Gerade gab es im Bundestag auch eine große Debatte, was gerade richtig und was falsch in Deutschland läuft.

NDR Info Kindernachrichten: Das war die Haushaltsdebatte im Bundestag – bei der geht es eigentlich ums Geld, wieviel der Staat für was braucht, aber diese Diskussion ist immer auch Gelegenheit, sich so richtig die Meinung zu sagen.

Kinder: Und da haben sich die Regierung und die Opposition gestritten. Es gibt auch ganz viel Streit, weil jeder Mensch halt mitkriegen soll, dass es andere Meinungen gibt und das ist auch völlig ok, wenn jemand eine andere Meinung hat.

NDR Info Kindernachrichten: Vor allem nutzt die Opposition, also die Parteien, die NICHT in der Regierung sind, diese Gelegenheit, zu sagen, was die Regierung ihrer Meinung nach falsch macht.

Kinder: Olaf Scholz und Friedrich Merz haben sich gestritten. Olaf Scholz ist der Bundeskanzler und Friedrich Merz ist von der CDU.

NDR Info Kindernachrichten: Friedrich Merz kritisierte, dass die Bundesregierung „miserabel“ arbeite, dass sie zum Beispiel nicht genug gegen die stark gestiegenen Preise für Lebensmittel, Strom und Heizen tun würde. Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Politik dann verteidigt und gesagt, dass doch viele Menschen vom Staat Extra-Hilfen bekämen.

