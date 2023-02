Stand: 04.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: Ohne Maske unterwegs von Jonas Valentin Weber

Kinder: Ich habe gehört, dass man in Bus und Bahn in ganz Deutschland keine Maske mehr tragen muss. Ich habe heute morgen, als ich mit dem Bus gefahren bin, gesehen, dass kaum noch Menschen eine Maske trugen. Nur sehr wenig Leute tragen Masken. Die Masken trägt man schon seit drei Jahren bis jetzt.

NDR Info Kindernachrichten: Ja, so lange war die Corona-Maske fast immer mit dabei. Zwar musste man sie schon seit dem letzten Jahr nicht mehr unbedingt im Unterricht oder im Supermarkt tragen. Aber in Bussen, Regionalbahnen und auch den Fernzügen - war das meist noch vorgeschrieben. Doch jetzt heißt es: Auf dem Weg zur Schule oder auf einer langen Bahn-Fahrt kann man sich die Maske sparen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sagen Fachleute, dass das Corona-Virus in vielen Fällen nicht mehr so gefährlich ist. Außerdem sind in Deutschland mittlerweile viele Menschen geimpft - haben also in ihrem Körper einen Schutz.

Kinder: Ich bin jetzt sehr froh, dass man nicht immer an die Maske denken muss. Ja, ich find es auch gut, da man nicht mehr so eingeschränkt ist und nicht mehr das Gefühl hat, dass man irgendwas vergessen hat.

NDR Info Kindernachrichten: Viele sind erleichtert, dass man in Bus und Bahn jetzt erstmal keine Maske mehr tragen muss - und man auch wieder richtig sieht, was sich in den Gesichtern der anderen abspielt, zum Beispiel wenn jemand einen anlächelt.

Kinder: Der Gesundheitsminister Lauterbach findet das natürlich nicht so toll, da er sich Sorgen macht, dass wieder mehr Infizierungen kommen. Der Nachteil, dass es keine Maskenpflicht mehr gibt, ist vielleicht auch, dass es in Bus und Bahn, wenn viele Leute aneinander stehen, mehr Infektionen gibt. Ich denke, wenn es wieder mehr Infektionen geben wird, wird auch die Maskenpflicht zurückkehren.

NDR Info Kindernachrichten: Und damit das nicht wieder so kommt, sagen Experten auch, dass es sinnvoll ist, wenn man gerade da, wo viele Menschen auf engem Raum zusammen sind, weiterhin Maske getragen wird. Das entscheidet jetzt aber jeder für sich.

