Stand: 21.04.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Mehr als 1,4 Milliarden Menschen von Jonas Valentin Weber

Kinder: In Indien leben bald so viele Menschen, wie in keinem anderen Land auf der Welt nämlich mehr als 1,4 Milliarden. Bislang war China ja immer das Land mit den meisten Einwohnern, aber noch dieses Jahr wird Indien China von der Bevölkerung her überholen.

NDR Info Kindernachrichten: 1,4 Milliarden Menschen - das sind mehr als 16mal so viele wie in Deutschland - allerdings ist Indien auch zehnmal größer. Dass das Land China bei den Einwohnern überholt, liegt daran, dass in Indien seit längerer Zeit immer mehr Babys geboren werden. Für die Politik bedeutet das große Herausforderungen. Schließlich sind sehr viele Menschen in Indien sehr, sehr arm.

Kinder: Wenn da immer mehr Menschen geboren werden, die brauchen auch Wohnungen. Und die Kinder brauchen auch Sachen zum Anziehen und Lebensmittel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jedes einzelne Kind ein Schulplatz kriegen wird. Und zum Beispiel die Ernährung. Man kann nicht einem Kind, das sechs Jahre alt ist, weniger geben als einem Kind, was gerade erst geboren ist. Das heißt, es muss alles gleich gut ernährt werden und das wird dann wahrscheinlich teuer. Also, für das Land Indien wird es schon eine große Herausforderung sein, das alles zu lösen.

NDR Info Kindernachrichten: Gerade auch, weil in Indien so viele Menschen sehr jung sind. Deshalb fordert die Politik dort die Menschen auf, nur kleinere Familien zu gründen. In China war es ja sogar lange Zeit verboten, mehr als 1 Kind zu haben. So weit geht Indien aber nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 22.04.2023 | 11:40 Uhr