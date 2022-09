Stand: 23.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Kein Kriegsende in Sicht von Caren Busche

Kinder: In der Ukraine ist ja gerade Krieg und Putin schickt jetzt noch mehr Soldaten in die Ukraine. Putin ist der Präsident von Russland. So gesagt, also er ist halt so der Boss halt so gesagt.

NDR Info Kindernachrichten: Die Ukraine hatte zuletzt Gebiete zurückerobert, die die russische Armee zuvor besetzt hatte. Und jetzt hat der russische Präsident Wladimir Putin eine Fernsehansprache gehalten und eine Teilmobilmachung - so nennt man das - angeordnet.

Kinder: Putin hat 300.000 Leute aufgefordert, mit im Krieg zu kämpfen. Er braucht mehr Leute, damit er schneller das Land von der Ukraine einnimmt. Und deswegen ruft er diese Leute noch auf um mitzukämpfen.

NDR Info Kindernachrichten: Viele junge Männer in Russland fürchten jetzt, dass sie in den Krieg ziehen müssen. Und viele Familien wollen ihre Söhne, Brüder oder Ehemänner nicht verlieren. Viele Menschen haben deswegen auch schon das Land verlassen.

Kinder: Viele Leute wollen aus Russland raus, weil sie kein Teil von dem Krieg sein möchten. Ich bin mir auch sicher, dass die Leute traurig sind, weil die verlieren ja auch Menschen und alles, Familie.

NDR Info Kindernachrichten: Und viele wollen auch zeigen, dass sie das falsch finden, dass noch mehr Menschen in den Krieg ziehen müssen.

Kinder: Viele Leute in Russland haben gegen den Präsidenten und gegen den Krieg demonstriert. Und eigentlich ist das ja verboten.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 24.09.2022 | 11:40 Uhr