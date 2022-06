Stand: 24.06.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Kandidat für EU-Beitritt von Anina Pommerenke

Kinder: Die Ukraine möchte sich der EU anschließen, aber das ist alles nicht ganz so leicht.

NDR Info Kindernachrichten: Nur wenige Tage nachdem Russland Ende Februar in die Ukraine eingefallen ist, hat die Ukraine einen Antrag gestellt, um in die EU - also die Europäische Union - aufgenommen zu werden. Zur EU gehören im Moment 27 Länder aus ganz Europa, die gemeinsame politische und wirtschaftliche Ziele verfolgen. Ganz wichtig ist dabei, dass die Menschen in Europa in Frieden leben können.

Kinder: Wenn man in die EU eintreten will, muss man bestimmte Regeln beachten, es darf zum Beispiel keine Korruption geben, es dürfen keine Diktatoren herrschen, es darf keine Menschenrechtsverletzungen geben.

NDR Info Kindernachrichten: Die 27 Länder der EU haben sich bei einem großen Treffen in Brüssel darauf geeinigt, dass die Ukraine jetzt Beitrittskandidatin wird. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass die Ukraine auch wirklich Teil der EU werden kann. Erstmal stehen viele Besprechungen und Prüfungen an, die viele Jahre dauern können. Die Ukraine muss zum Beispiel dafür sorgen, dass Politiker im Land sich nicht mit Geld bestechen lassen.

Viel ändert sich also erstmal nicht für die Ukraine: Experten glauben aber, dass allein schon die Tatsache, jetzt ein echter Kandidat für einen EU-Beitritt zu sein, in der schrecklichen Kriegssituation ein Hoffnungssignal für die Menschen in dem Land ist.

