Stand: 02.12.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Hilfe gegen hohe Energiepreise von Janine Albrecht

NDR Info Kindernachrichten: Aber erstmal noch ganz schnell zum Schock der Woche für die Fußball-Fans: das frühe Aus der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar. Denn auch wenn Deutschland mit 4:2 gegen Costa Rica gewonnen hat, reichten die Punkte nicht, um weiterzukommen. Aber manche lässt das auch ziemlich kalt:

Kinder: Also unsere Familie interessiert sich generell nicht so für Fußball. Ich bin jetzt noch so der Fußball-Fan, aber meine Mama und mein Bruder ganz doll. Meine Oma und mein Opa sind halt riesige Deutschlandfans, also der Fußballmannschaft.

NDR Info Kindernachrichten: Die Fans und Spieler fragen sich jetzt, was schief gelaufen ist beim deutschen Team. Darüber wird jetzt diskutiert - von einer WM-Blamage ist die Rede oder das Deutschland keine Turniermannschaft mehr sei…Denn es ist jetzt das zweite Mal hintereinander, dass das deutsche Team schon in Vorrunde ausgeschieden ist. Dabei hat Deutschland schon vier Mal den Weltmeistertitel geholt, nur Brasilien ist besser, mit 5 WM-Titeln. Aber trotz vier Sternen auf dem Trikot, hat es diesmal also wieder nicht gereicht.

Kinder: Das Heizen ist superteuer, aber im Dezember gibt es eine kleine Finanzierung. Der Staat zahlt den Leuten jetzt im Dezember ein bisschen was zu.

NDR Info Kindernachrichten: Und dabei hört man oft den Begriff Dezemberabschlag. Also, wer Gas oder Fernwärme bekommt, bezahlt normalerweise jeden Monat eine bestimmte Summe Geld dafür, das nennt man Abschlag. Und in diesem Monat muss dieser Abschlag nicht gezahlt werden, weil ihn die Bundesregierung übernimmt.

Kinder: Es geht nicht nur um Familien, sondern auch um kleinere Unternehmen.

NDR Info Kindernachrichten: Zum Beispiel Bäckereien, die brauchen viel Energie für ihre Backöfen – und viele machen sich Sorgen, dass es sich für sie nicht mehr lohnen könnte, Brot und Brötchen zu backen. Und wie in vielen Betrieben, versuchen auch viele Menschen zu Hause, weniger Energie zu verbrauchen, um Geld zu sparen.

Kinder: Auf jeden Fall weiß ich, dass meine Eltern jetzt strenger sind mit dem Licht an und aus machen. Dass wir die Heizung nicht mehr auf fünf drehen sollen, wenn es kalt ist. Wir drehen unsere Heizung auch nicht so doll auf. Wir haben eine Weile versucht, nicht so viel zu heizen.

NDR Info Kindernachrichten: Es soll aber niemand in Deutschland im Winter frieren müssen, deshalb haben sich die Politikerinnen und Politiker in Berlin noch andere Maßnahmen überlegt, um den Menschen bei den hohen Preisen zu helfen. So wurde diese Woche beschlossen, dass junge Leute, die studieren, auch einen Zuschuss bekommen. Und für Ältere gibt es den auch:

Kinder: Die Rentner kriegen ein bisschen mehr Geld, weil sie öfters mal nicht so viel Geld haben. Die Rentner kriegen nochmal einen Extra-Zuschuss über 300 Euro, weil sie da noch mehr in der Klemme stecken.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 02.12.2022 | 11:40 Uhr