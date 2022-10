Stand: 30.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Extremes Wetter durch Klimawandel von Anina Pommerenke

Kinder: Diese Woche haben Fachleute vor den Folgen des Klimawandels gewarnt.

NDR Info Kindernachrichten: In Hamburg sind mehr als 100 Fachleute zusammengekommen und haben ihre neuesten Ergebnisse beim sogenannten ExtremWetterKongress vorgestellt. Leider hatten die Experten kaum gute Nachrichten. In diesem Jahr war es viel zu warm, das hat zum Beispiel die traurige Folge, dass die Gletscher so stark geschmolzen sind, wie nie zuvor.

Kinder: Das ganze Wasser geht in die Meere und somit steigt auch der Meeresspiegel. Wenn das weiter so steigt, dann wird auch viel überschwemmt werden. Das große Problem dabei ist halt der Klimawandel.

NDR Info Kindernachrichten: Den – so sagen die Fachleute – müssen wir noch konsequenter bekämpfen. Sonst könnte es auch in Zukunft immer wärmer werden und noch mehr extremes Wetter geben.

