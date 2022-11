Stand: 04.11.2022 11:15 Uhr Kindernachrichten: Beschmierte Bilder und blockierte Straßen von Jörgpeter von Clarenau

Kinder: Manche Klima-Aktivisten haben sich auf die Straße festgeklebt. Ein Rettungswagen kam nicht vorbei.

NDR Info Kindernachrichten: Es muss noch genau untersucht werden, was in Berlin genau passiert ist. Niemand weiß, ob die junge Frau, die jetzt in Berlin nach einem Unfall gestorben ist, hätte gerettet werden können. Und was, wo und wie genau abgelaufen ist, wird auch noch untersucht.

Fest steht: Sogenannte Klima-Aktivisten hatten für einen großen Stau gesorgt. Sie nennen sich "Last Generation" - also: letzte Generation - und sie wollen das Alltagsleben, vor allem den Straßenverkehr, stören. Damit wollen sie aufrütteln, auf Probleme aufmerksam machen und erreichen, dass mehr gegen den Klimawandel getan wird. Um aufzufallen, wählen sie drastische Methoden.

Kinder: Ich weiß nur, dass die sich auf die Straße festgeklebt haben. Dass sie halt auf die Straße kleben oder Kartoffelbrei gegen die Bilder im Museum schmeißen.

NDR Info Kindernachrichten: Tatsächlich haben Leute von "Last Generation" berühmte Gemälde mit Essen beschmiert. Nur weil sie besonders gut gesichert sind, wurden die wertvollen Bilder selbst nicht beschädigt. Die Art des Protestes sorgte in dieser Woche für Empörung. In unserem Nachbarland Holland wurden mehrere Protestierer der "Letzten Generation" zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Und es gibt Menschen, die sagen, das müsste auch in Deutschland passieren.

Kinder: Politiker fordern, dass die Klima-Aktivisten auch sehr harte Strafen bekommen sollen - dafür, das was sie halt veranstalten.

