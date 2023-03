Stand: 03.03.2023 15:00 Uhr Lesetipps: Bücherwurm März 2023 von Svenja Annelie Keyser

Im März-Bücherwurm gib es frische Buchtipps, damit dir Zeit bis zum Frühling schneller vergeht.

Ihr lernt Klara und Anton kennen, bei den beiden die Oma wegen ihres Knöchelbruchs eingezogen ist. Nun macht die Oma aber auch plötzlich seltsame Dinge und die beiden Enkel stellen sich die Frage "Bleibt Oma jetzt für immer?".

In dem Buch "Unter null Grad" geht es um einen Überlebenstrip und eine Jagd nach der Wahrheit - der Titel weist schon darauf hin: Der spannende Kinderroman spielt in der Arktis.

"Von Schildflöten, Herdmännchen und Grossmail-Nashörnern" heißt das kleine Lexikon kaum bekannter Tiere, das wirklich liebevoll gestaltet ist und in dem es um ganz ungewöhnliche Tiere geht.

Außerdem erfahrt ihr, wie die Testleser das Buch des Monats"Julian und Anisa - und das Wunder vom Wacholderpark" fanden.

Es lesen: Cornelia Schramm & Stephan Schad

Am Mikrofon: Gudrun Hartmann

Und nun viel Spaß mit dem Bücherwurm!

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 05.03.2023 | 07:04 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher