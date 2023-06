Stand: 02.06.2022 15:00 Uhr Bücherwurm Juni 2023 von Svenja Annelie Keyser

Die Ferien sind nicht mehr weit! Habt ihr schon ein Buch für den Strand oder das Freibad? Wir hätten da ein paar Tipps für euch und stellen euch in einer neuen Ausgabe des Bücherwurms wieder vielseitige, spannende und lustige Bücher vor

In der Geschichte"Almuth und der Hühner-Sommer" geht es um Almuth, Joy und Sai, die im Sommer gemeinsam durch ihr Dorf ziehen. Allerdins weiß Almuth noch nicht, dass dieser Sommer noch ganz schön aufregend wird ...

In derm Buch "Der letzte Bär" geht es um April, die sich sicher ist, einen Eisbären gesehen zu haben - ein bewegendes Buch, dass zum Schutz des Planeten aufruft.

In "Tori Twister - stürmisch unterwegs" begleitet ihr Tori zu ihrer Oma Winda, die Wetterköchin ist. In ihrem Wetterlabor hat sie schon wilde Stürme und warmen Sommerregen angerührt, doch dann verändert sich plötzlich das Wetter anders, als geplant.

Bei dem Buch "Geniale Fehler" geht es um zufällige und auch ganz verrückte Erfindungen.

Außerdem stellen wir euch das Buch des Monats "Loki - wie man als schlechter Gott ein guter Mensch wird (oder auch nicht)" vor - die Mikado-Testleser berichten, wie ihnen die lustige Geschichte von Louie Stowell gefallen hat.

Es lesen: Cornelie Schramm und Stephan Schad

Am Mikrofon: Jörgpeter von Clarenau

Und nun viel Spaß mit dem Bücherwurm!

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 04.06.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher