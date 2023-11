Stand: 02.12.2022 15:00 Uhr Lesetipps: Bücherwurm Dezember 2023 von Svenja Annelie Keyser

Draußen friert es und Weihnachten ist nicht mehr weit. Wie verbringt ihr diese Zeit? Kuschelt ihr euch mit einem Buch auf das Sofa und nascht Kekse? Dann haben wir für euch ein paar tolle Buchtipps.

In dem Buch "Zauberakademie Siebenstern - Bestehst Du das magische Abenteuer" taucht ihr in die fantastische Welt Ananta ein, wo ihr mit Zauberschüler und -schülerinnen magische Gegenstände entdecken könnt und Rätsel lösen müsst.

Wir stellen Euch Rebella vor, die in den Ferien zu ihrer Oma an die Nordsee muss - darauf hat sie gar keine Lust hat. Doch es kommt Vieles ganz anders als gedacht ... nachlesen könnt ihr die Geschichte in "Das erbarmungslos ehrliche Tagebuch der Rebella Rosin - Retterin der Seepferdchen".

In "Wie unsichtbare Funken"erzählt Addie über Dinge, wie sie sie fühlt: Sie nimmt alles viel intensiver wahr als andere Kinder, so, als würden unsichtbare Funken ihren Körper umkreisen.

Ihr erfahrt auch noch, wie den Testlesern das Buch des Monats "Wilde Weihnacht überall" gefallen hat.

Außerdem empfehlen wir Euch "Weihnachtszeit und Winterwunder" - ein weihnachtliches Buch gefüllt mit Geschichten, Rezepten und Bastelideen für die Adventszeit.

Und nun viel Spaß beim Mikado Bücherwurm!

