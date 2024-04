Stand: 05.04.2024 15:00 Uhr Lesetipps: Bücherwurm April 2024 von Svenja Annelie Keyser

Am Mikrofon: Jessica Schlage

Im Gespräch: Wiebke Keuneke

Es liest: Julian Greis

Auch in diesem Monat haben wir wieder tolle, spannende, lustige und berührende Bücher gelesen und stellen sie euch im Mikado-Bücherwurm vor.

Mit Hilfe eines geheimnisvollen Ponys, das plötzlich vor seiner Tür steht, geht Silas auf eine abenteuerliche Reise, um seinen entführten Vater zu finden. Ob ihm das gelingt und was für Gefahren und Abenteuern er dabei ausgesetzt ist, könnt ihr in "Pony - Wenn die Reise deines Lebens lockt, mach dich auf den Weg" nachlesen.

Habt Ihr Lust in einen dichten Dschungel "einzutauchen"? Dann müsst ihr unbedingt das Buch "Amazonas-Detektive - Verschwörung im Dschungel" lesen - hier erfahrt ihr, wie es dem Straßenjungen Pablo, seine Freundin Ximena und einen kleinen cleveren Hund in der grünen Wunderwelt ergeht.

In dem Roman "Goldene Steine" geht es um Yara, Nikolai und Leon - ein bewegendes und aufwühlendes Buch über Freundschaft.

"Wir sind (die) Weltklasse!" ist ein witziges, vielseitiges Buch, über eine Schulklasse der besonderen Art.

Und dann erzählen unsere Testleserkindern wie ihnen das Buch des Monats "Ice Guardians" gefallen hat.

Und nun viel Spaß mit dem Bücherwurm!

Diese Musik spielen wir in der Sendung: "Du hast 'nen Freund in mir" - Julian le Play

"Globus" - Namika

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 07.04.2024 | 07:04 Uhr

