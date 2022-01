Stand: 07.01.2022 15:00 Uhr Der Bücherwurm im Januar von Svenja Annelie Keyser

Im Januar-Bücherwurm gib es frische Buchtipps, damit der nasskalte Winter schneller vorbeigeht:

Diesen Monat lernt ihr Kate kennen, die in "Ein Fall für Kate"als Reporterin mit dem Zug in die Arktis reist - doch auf dem Weg dahin geschehen seltsame Dinge.

In "Die Rebellen von Salento"geht es um Paolo, der mit seinen Freunden einen Staat gründen möchte, in dem kein Erwachsener bestimmen darf....ob das wohl klappt?

Das Buch "Im kleinen wilden Schnergenland" handelt von einen magischen Ort, der sich tief im Wald befindet und in dem liebenswerte Bewohner, die Schnergen, leben. Sie erleben allerhand Abenteuer.

Außerdem stellen wir Euch das Buch "Gute Nacht, Abenteuer!" vor, in dem 30 wahre Geschichten von mutigen Forscherinnen und Entdeckern berichtet wird.

Und ihr erfahrt, wie den Testlesern das Buch des Monats "Das katastrophal peinliche Leben von Lotti Brooks" gefallen hat.

Und nun viel Spaß mit dem Bücherwurm im Januar!

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 07.01.2022 | 19:00 Uhr