Stand: 24.11.2021 06:17 Uhr Weihnachtlicher Ratespaß

Am Mikrofon: Jörgpeter von Clarenauund Ricarda Zunk

Erstaunliches hat Mikado-Reporterin Ricarda herausgefunden. Die Weihnachts-Wartewichtel haben ein Herz für alle Kinder, denen die Zeit bis Heiligabend quälend lang vorkommt. Sie laden euch ins Rätselland ein und stellen jeden Tag eine Frage - von Montag bis Donnerstag immer um 19:00 Uhr auf NDR Info Spezial.

Die Lösungswörter der vier Tage setzen sich am Ende zu einem ganzen Satz zusammen. Für alle, die den Satz herausbekommen, könnte die Bescherung nach Weihnachten noch weiter gehen: Mit Glück bekommt ihr kurz nach Weihnachten ein Preispäckchen aus der Mikado-Redaktion. Einen tollen Rätselbaum zum Download findet ihr hier.

Ratetag 1: Reporterin Ricarda startet zum ersten Ausflug ins Rätselland. Die ersten beiden Lösungswörter sind ganz kurz. Ratetag 2: Die Wartewichtel machen es diesmal besonders schwierig. Aber wetten, ihr kriegt die Lösung trotzdem raus? Ratetag 3: Ricarda im Rätselland und Jörgpeter im NDR-Studio machen mit beim Raten. Gar nicht so schlecht, dass die helfen.

Ratetag 4: Hurra, der Lösungssatz steht endlich da! Jetzt her mit den Lösungen - per Email oder Post.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 20.12.2021 | 19:00 Uhr