Sendedatum: 06.09.2021 19:00 Uhr Rätselwoche im September

Rateprofis schaffen das: Vier Buchstaben müsst ihr diese Woche aufspüren. Jeden Tag um 19 Uhr auf NDR Infos Spezial findet ihr einen neuen. Die setzt ihr zusammen - schon habt ihr das streng geheime Lösungswort.

Ratetag 1 am Montag: Ran an den ersten Lösungsbuchstaben! Ausschnitte aus einem "Gespensterjäger"-Hörspiel (nach Cornelia Funkes Bestseller) bringen euch in Gruselstimmung - und auf die richtige Spur. Falls es bei euch nicht sofort "Klick" macht: Es gibt insgesamt drei Chancen, den ersten Buchstaben zu finden.

"Mikado proudly presents: Uncle Harry! " Übersetzt heißt das: "Mikado präsentiert euch: Onkel Harry!" Der ist vor ein paar Monaten nach Deutschland gezogen und will so schnell wie möglich Deutsch lernen. Zwei Kinder geben ihm Sprachunterricht. Aber Achtung: Die nehmen ihn gern mal auf die Schippe. Während ihr Harry fürs Deutschlernen die Daumen drückt, kommt ihr am Dienstag dem zweiten Buchstaben näher.

In dieser Folge will Onkel Harry mit seinen Deutschkenntnissen groß rauskommen: Er denkt sich einen Krimi aus. Aber dann: "I need help!" Dummerweise fehlen ihm entscheidende Wörter, um Würze in die Story zu bringen. Zum Glück helfen ihm die Kinder Thomas und Sabine: Die beiden "Sprachlehrer" versorgen Harry mit coolen Vokabeln. Ihr habt's gut: Den dritten Buchstaben am Mittwoch zu finden, ist "very easy"!

Im Schlussspurt umzingelt ihr den vierten Buchstaben. Wir geben euch zwei Chancen. Pilze könnten euch helfen. Oder Piraten bringen euch weiter: Viel Spaß mit den wilden Hörproben aus dem frisch produzierten Hörspiel "Kreuz und quer - Piraten hinterher". Und ihr entert am Donnerstag das Lösungswort.

Achtung: Die ersten 50 Kinder, die uns das Lösungswort schicken, bekommen ein Plakat der ARD-Kinderradionacht!

Am Sonntag bei Mikado am Morgen auf NDR Info um 8:04 Uhr gibt es wieder einen Super-Sonder-Service: Da navigiert Moderator Jörgpeter den eiligen Rater und die ungeduldige Raterin im Blitrzverfahren zu allen vier Buchstaben.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Weitere Informationen Mikado - der Kinder-Podcast Jede Woche ein spannendes Thema, Studiogäste, Gewinnspiele, Witze und Gute-Laune-Musik: So macht Radio Spaß! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 06.09.2021 | 19:00 Uhr