Normal gibt’s nicht! Diversity-Woche Sendedatum: 17.05.2021 19:00 Uhr Wir sind alle verschieden und das ist toll! Von Montag bis Donnerstag geht es bei Mikado auf NDR Info Spezial um "Diversity" - Vielfalt.

Menschen haben unterschiedliche Hautfarben, sie fühlen sich mal als Mann, als Frau oder divers, die lieben alle anders und haben verschiedene Kulturen – aber alles ist normal! Bei uns geht es diese Woche von Montag bis Donnerstag auf NDR Info Spezial um „Diversity“ – das ist Englisch und heißt Vielfalt.

Am Montag wollen wir’s erst einmal wissen: Was ist denn nun Diversity? Und wir fragen euch: Was ist eigentlich Diskriminierung und wer ist davon besonders betroffen?

Hättest du’s gewusst? Die Braille-Schrift wurde von einem Teenager erfunden. Am Dienstag hört ihr, wie es dazu kam. Wir wollen von Kindern wissen, wie es eigentlich ist, behindert zu sein.

Homo, hetero, bisexuell – vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Am Mittwoch sprechen wir darüber, was das eigentlich ist. Und fragen euch: Was ist eigentlich typisch Mädchen oder Junge?

Menschen sind bunt: Wir sprechen am Donnerstag mit Andrea Karimé, einer deutsch-libanesische Autorin, die sich für interkulturelle Themen in Kinderbüchern einsetzt.

Am Sonntag um 8:04 Uhr auf NDR Info hört ihr nochmal die Highlights der Woche rund um Diversity.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 17.05.2021 | 19:00 Uhr