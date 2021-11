Lecker: Plätzchen Rezept

Mikado-Hörerin Roaslie hat uns ihr Lieblingsrezept für Plätzchen verraten. Die Kekse aus einem einfachen Mürbeteig sind seh einfach zu backen.

Dazu brauchts du:

100 g Zucker

200 g Butter

370 g Mehl

1 Prise Salz

1 1/2 TL Vanillezucker

Und so geht es:

Alle Zutaten mit einem Mixer verrühren. Fertigen Teig in Folie für eine Stunde in den Kühlschrank. Danach Teig ausrollen, ausstechen und bei 180 Grad für 10 - 12 Minuten in den Ofen. Dann mit viel Zuckerguss, Schokolade, Streuseln und Nüssen verzieren. Lecker!