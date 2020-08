Stand: 01.08.2020 00:00 Uhr

Sommer-Wetter: Viel Wärme zum August-Anfang

NDR Info Kindernachrichten: Sonne, hohe Temperaturen, vor allem Richtung Süden heute sorgen bei vielen Kindern für gute Laune. Das genießen viele nochmal richtig, bevor nächste Woche wieder die Schule in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg losgeht.

Wir haben die Kinder gefragt: Was machst du an einem perfekten Sommertag?

Kinder:

- An einem perfekten Sommertag mache ich ganz viel Quatsch, weil ich bade sehr, sehr viel und springe oft mit meinen Freunden auch Trampolin.

- Wir sind oft bei meiner Oma und da grillen wir dann halt auch viel.

- Also, ich geh am allerliebsten in den Pool und bin draußen im Garten und manchmal machen wir auch Ausflüge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 01.08.2020 | 11:40 Uhr