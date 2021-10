Stand: 04.10.2021 15:33 Uhr Hmm, lecker! Die “Ich-koche-Woche”

Spaghetti, Gemüse-Auflauf oder Chilli sin carne: Selbst Gerichte zuzubereiten macht viel Spaß. Bei uns geht es ums Kochen und Essen - von Montag bis Donnerstag jeweils um 19 Uhr auf NDR Info Spezial.

Wisst ihr, wer die Nudeln erfunden hat? Das verraten wir euch am Montag. Außerdem haben wir Kinder getroffen, diebei dem Schülerwettbewerb “Klasse kochen” eine neue Schulküche gewonnen haben.

Selbst kochen bringt zwar Spaß, aber dabei entsteht leider auch viel Müll. Wir haben Kinder geroffen, die zeigen, wie ein plastikfreier Haushalt aussieht - und beweisen, dass man Pfannkuchen auch machen kann, wenn man komplett auf Verpackungen verzichtet. Außerdem sprechen wir am Dienstag mit einem Kind, das selbst sehr gerne backt und kocht.

Kennt ihr den Starkoch und Fernsehmoderator Tim Mälzer? Er war vor ein paar Jahren bei Mikado zu Gast im Studio und hat mit Schüler:innen Bulgur mit Gemüse gekocht. Am Mittwoch erzählen außerdem Mikado-Hörer:innen, was sie gern essen.

Am Donnerstag hört ihr ein Interview mit einer Ernährungswissenschaftlerin, die sich sehr gut damit auskennt, was gesundes Essen ist und was wir für eine vollwertige Ernährung brauchen. Natürlich kommt auch wieder ein Kind zu Wort, dass erzählt, was in seiner Familie gekocht und gegessen wird.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Weitere Informationen Mikado - der Kinder-Podcast Jede Woche ein spannendes Thema, Studiogäste, Gewinnspiele, Witze und Gute-Laune-Musik: So macht Radio Spaß! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 11.10.2021 | 19:00 Uhr