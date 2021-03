Sendedatum: 18.01.2021 19:00 Uhr Wir heben ab! Menschen im Weltraum

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, die Erde aus dem All zu sehen oder einen anderen Planeten zu betreten? Diese Woche geht es in unserer Magazin-Sendung auf NDR Info Spezial von Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr um Menschen, deren Beruf es ist, in Raumschiffen das Universum zu erkunden.

Traumjob Astronaut

Wie wird man eigentlich Astronaut und wie sieht die Ausbildung genau aus? Das erfahrt ihr am Montag in unserer Sendung. Zusammen mit Eric Mayer von dem Entdeckermagazin pur+ im KIKA sprechen wir die ganze Woche über Menschen im Weltraum.

Am Dienstag dreht sich bei uns alles um Raumschiffe. Und was essen Astronauten denn eigentlich, wenn sie durchs All düsen?

Wir sehen ihn jede Nacht, aber die wenigsten werden ihn jemals betreten: den Mond. Am Mittwoch verraten wir euch viele spannende Infos rund um den Mond – und testen euer Wissen in einem Quiz.

Noch längst nicht alle Planeten sind erforscht. Welche Weltraum-Missionen sind in der Zukunft geplant? Am Donnerstag befragen wir Wissenschaftler dazu.

Am Freitag ist Büchertag. Wir stellen euch die besten neuen Bücher vor – damit der Winter richtig gemütlich wird.

Am Sonntag um 8:04 könnt ihr uns wieder anrufen. In der Mitredezeit auf NDR Info wollen wir von euch wissen, welche Bücher ihr am liebsten lest.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Weitere Informationen Mikado - Radio für Kinder Jede Woche ein spannendes Thema, Studiogäste, Gewinnspiele, Witze und Gute-Laune-Musik: So macht Radio Spaß! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 18.01.2021 | 19:00 Uhr