Der ARD Kinder-Adventskalender

AUDIO: Vorfeude auf den ARD Kinder-Adventskalender 2024 (1 Min) Vorfeude auf den ARD Kinder-Adventskalender 2024 (1 Min)

Im Dezember könnt ihr euch jeden Tag auf eine Hör-Überraschung freuen! Unter dem Motto "Märchen" findet ihr 24 Audio-Türchen, hinter denen sich Märchen der Gebrüder Grimm, szenische Lesung mit Musik und Geräuschen, märchenhafte Hörspiele aus der Reihe "Märchenkuddelmuddel" oder Orchester-Hörspiele verstecken.

Los geht’s - na klar – am Sonntag, den 1.Dezember 2024. Bereits in der Vorwoche könnt ihr den ARD Kinder-Adventskalender in der ARD Audiothek kostenlos abonniert werden – so verpasst ihr kein Türchen. Hier geht's zum Adventskalender.