Stand: 24.11.2021 06:17 Uhr Coole Hobbys

Was macht ihr gern in eurer Freizeit? Sport, Instrumente spielen oder etwas Kreatibves? Wir stellen euch tolle Aktivitäten vor: von Montag bis Donnerstag immer um 19:00 Uhr auf NDR Info Spezial.

Ran an den Hammer oder die Säge: Wir haben Kinder besucht, die einen Handwerks-Kurs machen. Dort lernen sie verschiedene Werkzeuge kennen und machen einen "Werkzeugführerschein". Am Montag geht es bei uns ums Handwerken!

Schon mal von Hobby Horsing gehört? Spätestens am Dienstag wisst ihr, worum es geht. Hobby Horsing heißt übersetzt Steckenpferd und kommt ursprünglich aus Finnland. Seit einigen Jahren gibt es den Sport aber in vielen europäischen Ländern - auch in Deutschland.

Würdest du gern zaubner können? Wir besuchen am MIttwoch eine Zauberschule und lernen einige Zaubertricks kennen. Außerdem erzählen wir euch von dem berühmtesten Zauberer der Welt.

Beim Rugby hat der Ball die Form eines ...? Diese und weitere Fragen könnt ihr am Donnerstag bei unserem Quiz rund um die rasante Sporart beantworten. Außerdem haben wir eine Rugby-Gruppe besucht und dprechen mit einer Trainerin gesprochen.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Weitere Informationen Mikado - der Kinder-Podcast Jede Woche ein spannendes Thema, Studiogäste, Gewinnspiele, Witze und Gute-Laune-Musik: So macht Radio Spaß! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 29.11.2021 | 19:00 Uhr