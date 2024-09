Sendedatum: 29.11.2024 20:05 Uhr ARD-Kinderradionacht 2024: Wettbewerb zum Mitmachen!

Grölen in Höhlen! Am Freitag, 29. November hält euch das Radio wach, jede Wette! Von 20:05 Uhr bis 1:00 Uhr nachts läuft für Kinder von 6 bis 13 Jahren die ARD-Kinderradionacht - im Norden wieder auf NDR 2.

Diesmal geht es unter die Erde, hier erfahrt ihr alles: ARD Kinderradionacht 2024!

Der große Vorfreudewettbewerb: Sensationeller Höhlenfund!

Der Schulausflug in die Tropfsteinhöhle ist ja ganz schön, aber auch gähn-langweilig … Bis du mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin ein Gespräch aufschnappst. Frau Hansen, die euch durch die Höhle führt, spricht heimlich mit einem Kollegen: "Hast du schon gehört? Am Ende der Höhle, hinter dem größten Tropfstein sollte nur eine neue Lampe angebracht werden. Aber dann ist ein Stück von der Wand eingebrochen und sie haben einen Eingang zu einem neuen Tunnel gefunden! Es ist nicht einsturzgefährdet, trotzdem traut sich keiner rein. Es sind unheimliche Geräusche von dort zu hören!"

Ihr werft euch einen Blick zu und die geheime Mission ist klar: ab in die unerforschte Höhle und herausfinden, was es zu entdecken gibt! Heimlich schleicht ihr zum Tunneleingang und hört tatsächlich seltsame Geräusche. Ihr wagt euch weiter und weiter hinein und dann macht ihr einen sensationellen Fund!

Was könnte sich dort tief und bisher unentdeckt unter der Erde verbergen? Ein unbekanntes Tier oder ein zauberhaftes Wesen? Vielleicht ein gut versteckter Schatz? Oder eine hypermoderne Maschine?

Deine Aufgabe

A: Beschreibe deinen sensationellen Fund! Wie sieht er aus? Welche Eigenschaften oder Fähigkeiten hat er? Wer mag die Sensation dort versteckt haben und warum?

B: Beschreibe die seltsamen Geräusche, die aus dem Tunneleingang kommen. Überlege dir etwas, das zu deiner Entdeckung passt.

C: Wenn du Lust hast: Zeichne ein Bild deiner Entdeckung. Unsere Jury bewertet nur A und B. Wer ein Bild malt, hat aber die Chance auf einen extra Gewinn.

So machst Du mit

Die Texte sollten handschriftlich maximal 25 Zeilen lang sein (DIN-A4-Blatt). Per Mail maximal 15 Zeilen. Ganz wichtig: schreib deinen Namen, Adresse und eine Telefonnummer dazu!*

Bei Einsendungen von Schulklassen bitte jede Idee mit Namen des Schülers/der Schülerin versehen. Mitmachen können alle zwischen 7 und 13 Jahren.

Einsendeschluss: 10. Oktober 2024.



Schick deine Geschichte per Post an:

NDR

ARD-Kinderradionacht Wettbewerb

20149 Hamburg

oder per Mail an: mikado@ndr.de

Betreff: ARD-Kinderradionacht Wettbewerb

Das kannst Du gewinnen

Unsere Jury entscheidet sich für drei sensationelle Höhlenfunde! Die Gewinner-Kinder werden interviewt. Aus ihren Ideen produzieren wir Mini-Hörspiele, die dann deutschlandweit in der Kinderradionacht am 29. November 2024 zu hören sind. Außerdem gibt’s für alle Gewinner und Gewinnerinnen ein Überraschungspaket mit Preisen.

Der Wettbewerb wird ausgerufen von den ARD-Kinderredaktionen gemeinsam mit der Zeitschrift GEOlino.

(* Persönliche Daten werden nur für den Wettbewerb verwendet, nicht weitergegeben und im Anschluss gelöscht.)

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Mikado | 29.11.2024 | 20:05 Uhr