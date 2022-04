Bewegendes Benefizkonzert in der Elbphilharmonie

Stand: 13.04.2022 07:36 Uhr

Mit Benefizveranstaltungen versucht die Kultur den Menschen in der Ukraine zu helfen. Am Dienstagabend ist das NDR Elbphilharmonie Orchester mit dem Ensemble Resonanz und dem NDR Vokalensemble in der Elbphilharmonie aufgetreten.