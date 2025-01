Stand: 18.01.2025 11:22 Uhr Verlegerin: Sensationelle Verkäufe von Merkels "Freiheit"

Der Verlag Kiepenheuer & Witsch berichtet von weiterhin großen Erfolgen von Angela Merkels Autobiografie "Freiheit". "Wir verkaufen jetzt noch rund 12.000 Exemplare pro Woche, was sensationell ist", sagte Verlegerin Kerstin Gleba "faz.net". Besonders freue sie sich über die Nachfrage auch eines jüngeren Publikums. Dazu habe sicher auch das Interview von Comedienne Hazel Brugger mit der Ex-Kanzlerin beigetragen, das bei Youtube 1,5 Millionen Aufrufe erzielte. Auch international seien die Erfolge "gigantisch" gewesen, etwa in den USA und England, sowie in den Niederlanden, wo das Buch auf Platz eins der Bestsellerliste landete. | Sendebezug: 18.01.2025 12:10 | NDR Kultur