Stand: 17.06.2024 14:48 Uhr Stiftung fördert Kirchen-Restaurierung in Hitzacker mit 90.000 Euro

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert die Sanierung der evangelischen St. Johanniskirche in Hitzacker im Wendland mit insgesamt 90.000 Euro. Am Montag sei dafür ein symbolischer Fördervertrag überbracht worden, teilte die Stiftung mit. Mit dem Geld sollen den Angaben zufolge Tischler- und Restaurierungsarbeiten an den Emporen und weiterer Ausstattung finanziert werden. Die Kirche gehört nun zu mehr als 520 Objekten, die die private Stiftung dank Spenden und mittels der Lotterie Glücksspirale allein in Niedersachsen fördern konnte. | Sendebezug: 17.06.2024 15:40 | NDR Kultur