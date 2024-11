Stand: 05.11.2024 14:25 Uhr Slipknot geben im Juni 2025 ein Open-Air-Konzert in Hannover

Die Metal Band Slipknot gibt es seit mehr als 25 Jahren. Oft waren sie auch in Norddeutschland zu Gast: 2022 spielten sie etwa erstmals in Wacken beim Wacken Open Air - dem größten Metal Festival seiner Art. Zwar ist die Jubiläumstour für Dezember 2024 ausverkauft. Doch diese Woche haben die maskierten Metalmusiker zwei Open-Air Zusatzkonzerte in Deutschland angekündigt: am 23. Juni 2025 in der Waldbühne Berlin - und bereits am 10. Juni in der Expo Plaza in Hannover. Der Vorverkauf der Tickets beginnt am Freitag, 8. November ab 10 Uhr. | Sendebezug: 05.11.2024 15:30 | NDR 1 Niedersachsen