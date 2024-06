Stand: 28.06.2024 16:46 Uhr Sigourney Weaver wird in Venedig mit Goldenem Löwen geehrt

Die US-Schauspielerin Sigourney Weaver bekommt bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig einen Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Die 74-Jährige ist bekannt aus Filmen, wie "Alien", "Avatar" oder "Gorillas im Nebel". Sie will die Auszeichnung in der italienischen Lagunenstadt Ende August persönlich entgegennehmen. Festivaldirektor Alberto Barbera begründete die Entscheidung am Freitag damit, dass es Weaver im Lauf ihrer Karriere immer wieder gelungen sei, "eine Brücke zwischen Autorenkino und Filmen zu schlagen". Dabei habe Sigourney Weaver es niemals aufgegeben, sie selbst zu sein. Die Hollywood-Schauspielerin war bereits drei Mal für den Oscar nominiert, ging aber stets leer aus. | Sendebezug: | 28.06.2024 16:30 | NDR Kultur