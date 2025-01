Stand: 11.01.2025 08:35 Uhr Original "Faust»-Manuskript" erstmals in Weimar öffentlich zu sehen

Erstmals zeigt die Klassik Stiftung in Weimar öffentlich das kurz vor Goethes Tod vollendete Original-Manuskript zum "Faust II". Das weltberühmte zweiteilige Drama steht in diesem Jahr im besonderen Fokus der Stiftung. Denn Teile der Tragödie hatte der damals junge Dichter bereits in der Tasche, als er 1775 in die Klassikstadt kam."Wir wollen im Jubiläumsjahr keinen Personenkult fortsetzen, sondern uns auf einen Inhalt, nämlich Goethes Lebensprojekt konzentrieren", erklärte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz. Mehrere Jahrzehnte lang arbeitete Goethe an dem Stoff um die tragische Beziehung zwischen dem Gelehrten Faust und Gretchen. | Sendebezug: 11.01.2025 08:00 | NDR Kultur