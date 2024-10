Stand: 05.10.2024 13:38 Uhr Museum am Rothenbaum verliert Publikum: Modernisierung geplant

Das Hamburger Museum am Rothenbaum hat in den vergangenen zehn Jahren an Besucherinnen und Besuchern verloren. Im vergangenen Jahr besuchten rund 64.000 Personen das Haus, das bis 2018 Museum für Völkerkunde hieß. Im Jahr 2014 waren noch fast doppelt so viele Gäste gezählt worden. Vor zwei Jahren hatten der Bund und die Stadt Hamburg 123 Millionen Euro für eine Modernisierung des Museums zugesagt. Die Modernisierung befindet sich noch in der Planungsphase, erklärt der Senat. Seit seiner Einweihung im Jahr 1912 wurde das Gebäude nicht wesentlich verändert. | Sendebezug: 05.10.2024 13:30 | NDR Kultur