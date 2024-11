Stand: 24.11.2024 09:46 Uhr Manuskript und Brief von Franz Kafka in Hamburg versteigert

100 Jahre nach dem Tod von Franz Kafka sind in Hamburg ein Originalmanuskript und ein Brief des Schriftstellers für 286.000 Euro versteigert worden. Der Zuschlag ging an einen deutschen Privatsammler, wie das Auktionshaus Hesse mitteilt. Es handelt sich um ein fünf Seiten langes Originalmanuskript der Erzählung "Erstes Leid" und einen begleitenden dreiseitigen Brief von 1922 an Hans Mardersteig, Mitherausgeber der Kunstzeitschrift "Genius". Kafka starb am 3. Juni 1924 mit 40 Jahren an Tuberkulose. | Sendebezug: 24.11.2024 10:20 | NDR Kultur