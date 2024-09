Stand: 25.09.2024 17:30 Uhr Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle": Übergabe verschoben

Der Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle" kann in diesem Jahr nicht wie geplant am 7. November an die Preisträgerin Anja Reumschüssel übergeben werden. Die Stadt teilte mit, dass die Autorin aus persönlichen Gründen nicht nach Buxtehude kommen könne. Die Auszeichnung, die mit 5.000 Euro sowie einer Bullen-Plastik dotiert ist, wurde Reumschüssel im Juni für ihren Roman "Über den Dächern von Jerusalem" zuerkannt. In diesem Buch beschäftigt sich die Autorin, die selbst länger in Israel gelebt hat, aus verschiedenen Perspektiven mit dem Nahost-Konflikt. Das Buch solle nun im Frühjahr des kommenden Jahres angemessen gefeiert werden, hieß es. Der Buxtehuder Bulle wird jährlich für das beste deutschsprachige Jugendbuch verliehen. Die Jury ist paritätisch mit Jugendlichen und Erwachsenen besetzt. | Sendebezug: 25.09.2024 17:30 | NDR Kultur