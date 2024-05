Stand: 27.05.2024 07:19 Uhr Gesundheitliche Probleme: Bruce Springsteen muss auf Tournee pausieren

Rockstar Bruce Springsteen hat wegen gesundheitlicher Probleme vier Konzerte seiner Tournee verschoben. Grund dafür sind Probleme mit der Stimme, wie der 74-Jährige am Sonntag auf Instagram mitteilte. Seine Ärzte hätten ihm empfohlen, zehn Tage lang nicht aufzutreten. Deshalb konnte bereits am Samstagabend eine Show in Marseille nicht stattfinden. Zudem müssen Auftritte in Prag (28. Mai) und Mailand (1. und 3. Juni) verschoben werden. Am 12. Juni soll es aber in Madrid weitergehen. Am 5. Juli treten Springsteen und seine legendäre E Street Band in Hannover auf. Bereits im September vergangenen Jahres hatte Springsteen wegen anhaltender Gesundheitsprobleme alle verbleibenden Konzerte auf 2024 verschoben. | Sendebezug: | 27.05.2024 19:00 | NDR 90,3