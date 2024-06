Trauer und Glück bei John Neumeiers letzter Ballettwerkstatt Stand: 17.06.2024 15:00 Uhr Hamburgs Ballettchef John Neumeier startet mit seiner letzten Spielzeit. Nach 51 Jahren verlässt er Mitte Juli als Intendant das Hamburg Ballett. Nun gab er seine letzte Ballettwerkstatt.

von Annette Matz

Der Applaus wollte gar nicht enden. Niemanden hielt es mehr auf den Sitzen. Immer wieder wurde John Neumeier vor den Vorhang gejubelt - und man fragt sich wirklich, wie das bei seiner Abschiedsgala werden soll. Einmal mehr hatte er auf der großen, leeren Bühne der Staatsoper alle in seinen Bann gezogen - mit seinem Wissen, seiner Person, seinem Humor, seinem Charme: "Ich würde gerne die Tänzer nochmal auf die Bühne bitten, und ich würde bitten, dass Lloyd, während ich spreche, das Training weitermacht."

AUDIO: Trauer und Glück bei John Neumeiers letzter Ballettwerkstatt (3 Min) Trauer und Glück bei John Neumeiers letzter Ballettwerkstatt (3 Min)

Kühle Brise nach John Neumeiers Start in Hamburg

John Neumeier läßt seinen Tänzern und Tänzerinnen und ihrer Arbeit, ihrem Können viel Platz an diesem Morgen. Er kommentiert das tägliche klassische Training: Nur wer Positionen, Sprünge und Drehungen spürt und zutiefst beherrscht, habe die Freiheit für moderne Choreografie.

Der scheidende Ballettintendant blickt aber auch zurück auf seine nicht ganz unkomplizierten Anfänge in Hamburg. Er hatte Verträge in der Compagnie nicht verlängert. Das sei damals als Skandal empfunden worden. Bei seiner allerersten Ballettwerkstatt 1973 sei ihm dann auch eine eher "kühle Brise" entgegengekommen - bis er plötzlich seinen Text vergessen hatte: "Ich habe mich umgedreht, um in meine Notizen zu schauen. Als ich mich umdrehte, haben sie applaudiert. Das hat mich tief bewegt."

Weitere Informationen Ein Leben fürs Ballett: John Neumeier feiert 85. Geburtstag Seine Welt ist der Tanz: John Neumeier leitet seit 51 Jahren das Hamburg Ballett. Nun ist der Weltstar 85 geworden. mehr

Ballettwerkstatt teast auf neustes Werk "Epilog"

Der Rest ist Geschichte. Die Ballettwerkstätten werden Kult. Neumeiers Nahbarkeit und die unmittelbare Begegnung beeindrucken das Publikum: "Er lässt einen Anteil nehmen an dem, was in ihm vorgeht, was er denkt, was er fühlt, was er überlegt", findet eine Zuschauerin.

Auch in dieser 241. Ballettwerkstatt gibt er schon mal einen Einblick in seine Arbeit an seiner letzten Kreation: "Epilog", also Nachwort, Schlussrede. "Ich hoffe und glaube nicht, dass das das letzte Werk ist, was ich in meinem Leben mache", sagt Neumeier.

Weitere Informationen Hamburgs Ballett-Direktor Neumeier mit Michel-Tafel gewürdigt Nach Helmut Schmidt, Jan Fedder und Eberhard Möbius ist John Neumeier als vierter Hamburger mit einer Dankes-Tafel St. Michaelis gewürdigt worden. mehr

Persönliche Musikauswahl von Schubert bis Simon & Garfunkel

Kein großes Werk aus der Literatur, keine große Sinfonie, kein großes religiöses Werk soll es werden. Vielmehr Fragmente eines Lebens - und sehr persönlich ganz bestimmt: So wird neben Franz Schubert und Richard Strauß auch Simon & Garfunkel zu hören sein. Ihre Musik habe ihm in seiner Einzimmerwohnung in Frankfurt damals Anfang der 1970er-Jahre viel Trost gegeben.

Trost braucht vielleicht auch mancher im Publikum an diesem Morgen: "Über die 50 Jahre war ich immer hier und es bricht mir fast das Herz, dass es fast das letzte Mal war", erzählt eine Zuschauerin und eine weitere sagt: "Ich habe seit meinem 18. Geburtstag bis heute seine ganze Ära miterlebt. Von daher bin ich ein bisschen traurig, aber auch erfüllt und beglückt, dass ich das haben durfte."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kulturjournal | 17.06.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tanz