Mehr als 10.000 Menschen bei Christopher Street Day in Oldenburg Stand: 15.06.2024 17:01 Uhr Mehr als 10.000 Menschen haben beim Christopher Street Day (CSD) in Oldenburg gefeiert und demonstriert. Die Kundgebung stand dieses Jahr unter dem Motto "Auf die Barrikaden für QUEERE Menschenrechte".

"Wir setzen gemeinsam mit einem bunten, lautstarken und vor allem politischen CSD in Oldenburg nun zum 30. Mal ein Zeichen gegen Hass und Ausgrenzung", sagte Veranstalter Andreas Gerbrand am Samstagnachmittag. Nach einem Demonstrationszug für die Rechte von lesbischen, schwulen und anderen queeren Menschen durch die Innenstadt gehen die Feierlichkeiten auf dem Kulturfest am Schlossplatz weiter. Die Veranstaltung verlief nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag bis dahin friedlich.

Stand jetzt: kein CSD im kommenden Jahr

Ob es auch im nächsten Jahr noch einen CSD in Oldenburg geben wird, sei bisher noch unklar, heißt auf der Webseite des veranstaltenden Vereins CSD Nordwest. Dem Verein fehlt es demnach aktuell an Mitgliedern, um einen CSD 2025 ausrichten zu können.