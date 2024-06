Stand: 17.06.2024 05:30 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Gesundheit DIY"

Es könnte sein, dass unser Autor es ein wenig übertreibt mit dem Thema "Do it Yourself". Aber nur ein ganz bisschen.

AUDIO: Gesundheit DIY (2 Min) Gesundheit DIY (2 Min)

"Gesundheit DIY"

Ik bün jo een Fründ vun't Sülvstmaken. Vör een poor Johren dor heff ik mi Hölp hoolt un uk mol so'n beeten in de Anleiten luschert, wenn ik en Schapp ut Möbelhuus opbuun wull. Aver nu, pah! Dor maak ik sowat doch nich mehr! Ne! Ik google dat gau un kiek bi Youtube rinn. Dor gifft dat jümmers een, de al een Video dorto maakt hett.

Aver nich blots Schapp opbuun, ne ne! Levenshölp in alle Rebeeten: "Wie kook een Ei richti? Wie wessel ik de Rööd vun’t Auto? Wie kann ik ut'n Kaugummi un een Zitron en Bombe buun?" De Saken, de een eenfach in Alldag so bruukt, du finnst allens!

Kiekt ok Doktors mol bi Youtube rin?

Un dat warrt noch beeder: Een goode Fründ is nülich mit sien Foot böös to Malöör kamen, ornli ümknickt. Kunn nich mehr oppeerden. He is denn direkt in de Notopnahm. Dor weer allens vull, to wenig Personal mit to wenig Tied.

Na Töven un Röntgen un Töven kreeg he denn op'n Gang in't Vörbiloopen so'n poor Thrombose-Sprütten in de Hand drückt: "De sprütten Se sik de neegsten Dage un jo", dreihe sik üm de Dokter un wull weggahn. Dor mien Fründ: "Hallo! Töven Se mol! Wie, wann un wohen sprütt ik de överhaupt?" Dor de Doktor: "Puh, jo, kieken Se een Youtube-Video an."

So warrt denn ok kien Facklüüd mehr bruukt

Dat finn ik genial! DE Lösung för Personalmangel! Dat is jo noch beeder, as Krankheiten to googlen! Eenfach Videos ankieken, wie een sik sülvst behanneln kann. Sietdem ik dat hört heff, doktor ik blots an mi sülvst rüm. Tehndoktor? Bruuk ik nich, heff en Video sehn, wo een sülvst mit'n Dremel bigahn kann. Ssss, Ssss, Ssss! Arm broken! Maakt nix, Schiene bu ik mi sülvst ut'n Stück Kantholt.

Ja good, ik bün dörch dat heele Videotipps kieken so’n beeten kortsichtig worrn. Ik wull nu eerst na’n Oogendokter, aver denn heff ik een Video funnen, dor nimmt man so'n Scheer, un piel mit de een Spitz in Oog...heel suutje… au! Äh, jo, dat, weer nu.

Also, villicht is dor jo noch een Video, de mi hölpt, irgendeen Tipp mit: "Wie krieg ik een Scheer ut mien linke Oog?" Dat wörr mi hölpen. Ik wörr dat uk sülvst maken!

Zum Podcast-Angebot der plattdeutschen Sendereihe "Hör mal 'n beten to"

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

Weitere Informationen Hör mal 'n beten to Die plattdeutsche Morgenplauderei als kostenloses Audio-Abo für Ihren PC. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 17.06.2024 | 10:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch