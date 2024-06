Osnabrück: Kunsthalle verlegt Performance nach Kritik an Ausstellung Stand: 17.06.2024 14:37 Uhr Die Kunsthalle Osnabrück zeigt seit dem 15. Juni die Ausstellung "Kinder, hört mal alle her!". Die Schau provoziert und löst bereits am ersten Tag scharfe Kritik aus.

Gerade erst hat die Kunsthalle Osnabrück ihre Tore für Besucherinnen und Besucher des neuen Ausstellungsprogramms geöffnet - da regt sich schon Protest. Und darum gehts: Nackte Menschen, schwarz maskiert, laufen durch den Raum. Von der Decke hängt das überlebensgroße Modell eines neugeborenen Meerschweinchens. Die österreichische Künstlerin Sophia Süßmilch lässt das durch Klavier und Sopran untermalen. Um die Kinder vor dem Leid in der Welt zu bewahren, sollen Mütter das Gebähren verweigern oder ihren Nachwuchs verspeisen, das ist die Botschaft.

CDU fordert Boykott - Die Grünen/Volt weisen Kritik zurück

Für den Osnabrücker CDU-Politiker Marius Keite ist die Perfomance fehl am Platze, er ruft zum Boykott auf: "Wenn ich den Anschein erwecke, dass ich eine Familien-Daueraustellung mache und dann so eine Performance damit verbinde, ist es genau das Gegenteil von dem, was ich mit einer familienfreundlichen Ausstellung verbinde. Uns ist wichtig, wir möchten gar nicht in die Kunstfreiheit eingreifen, sondern wir möchten, dass die städtischen Mittel, die dafür bewilligt wurden auch für eine familienfreundliche Ausstellung verwendet werden."

Rückendeckung bekommen die Ausstellungsmacher von der Stadtratsfraktion Grüne/Volt. Volker Bajus Ratsfraktionschef von Die Grünen und Volt findet: "Hier geht es nicht um die Kritik an der Kunst selber. Das steht Politik nicht zu. Das mögen Kunstkritiker machen oder die Besucher der Ausstellung. Aber nicht wir haben über Kunst zu urteilen. Deswegen kann ich es überhaupt nicht verstehen, dass die CDU zu einem Boykott, ja sogar zu einer Schließung der Ausstellung aufruft."

Kunsthalle reagiert auf Kritik und verlegt Performance in den Abend

Am 15. Juni hatte die Kunsthalle ihr neues Jahresthema "Kinder, hört mal alle her!" mit einem Sommerfest eröffnet. Im Programm sind Einzelausstellungen von Julia Miorin, Sophia Süßmilch, Wilhelm Klotzek, Ji Su Kang-Gatto und Liz Magic Laser zu sehen. Gegenstand des Programms, das bis Februar läuft, sind die Themen Erziehung, Bildung, Generationenkonflikte und das ewige Kindsein.

Nach Angaben des Museums bieten die Ausstellungen viele altersübergreifende Angebote, die für Kinder geeignet sind. Aber auch gesellschaftsrelevante Inhalte wie häusliche Gewalt, Fehlgeburten und Kinderlosigkeit werden aufgegriffen. Vor der Eröffnung gab es eine Warnung der Kunsthalle Osnabrück, dass einige Inhalte provozieren und als nicht kindgerecht erachtet werden könnten. Unterdessen hat die Kunsthalle die Performance selbst im Vorfeld als nicht kindgerecht bezeichnet und sie in die Abendstunden verlegt. Zur Eröffnung gab es von den 350 Gästen großen Applaus.

Osnabrücker Kunsthalle bereitete Ausstellung umfassend vor

Die CDU forderte die Verantwortlichen zur Eröffnung auf, die Ausstellung zu schließen. "Es ist unverständlich, wie eine solche Ausstellung überhaupt genehmigt werden konnte", sagte die CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Verena Kämmerling. "Kunst darf provozieren, aber sie muss auch Verantwortung übernehmen. Hier wurde eine klare Grenze überschritten."

Die Sprecherin der Kunsthalle Osnabrück, Jasmin Osmanović, teilte indes mit, dass man sich bewusst gewesen sei, dass einige Themen die Menschen negativ berühren könnten. Aus diesem Grund habe man im Vorfeld besondere Vorbereitungen getroffen.

