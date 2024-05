Stand: 24.05.2024 07:37 Uhr Der Künstler Marc Camille Chaimowicz ist tot

Seine Werke wurden im MoMa in New York ausgestellt, in der Londoner Tate und im Victoria and Albert Museum. Am Donnerstag ist der Künstler Marc Camille Chaimowicz im Alter von 77 Jahren gestorben, berichtet Deutschlandfunk Kultur und beruft sich auf dessen Galerie. Chaimowicz kam 1947 in Paris zur Welt und zog schon als Kind mit seinen Eltern nach London. In seinen Werken kombinierte er mehr als 50 Jahre lang Performance, Skulptur, Malerei, Video, Fotografie sowie Design und wurde vor allem durch seine raumfüllenden Installationen bekannt. Später inszenierte er Dekors und Möbelstücke in Museen. Außerdem stellte er immer wieder Fragen zu Identität und Gender. | Sendebezug: | 24.05.2024 07:30 | NDR Kultur