Stand: 29.06.2024 10:51 Uhr Dannenberg: Ausstellung über Dänenkönig Waldemar II. verschoben

Die Eröffnung der großen multimedialen Ausstellung über die Gefangenschaft des Dänenkönigs Waldemar II. in Dannenberg wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Geplant war die Eröffnung für den Spätsommer. Laut dem stellvertretenden Stadtdirektor Jens Sporleder wird die Schau nun ab Ende 2024 erst einmal in kleinerer Form zu sehen sein, im Turmzimmer des sogenannten Waldemarturms. Der Grund sind Sanierungsarbeiten am Turm aufgrund eines Wasserschadens. Der Waldemarturm, in dem der Herrscher von 1223 bis 1225 eingesessen hatte, ist das Wahrzeichen der Stadt Dannenberg. | Sendebezug: | 29.06.2024 10:50 | NDR Kultur