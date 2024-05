Stand: 22.05.2024 13:52 Uhr Dana Vowinckel erhält Literaturpreis der deutschen Wirtschaft

Die 28-jährige Schriftstellerin Dana Vowinckel erhält in diesem Jahr den Literaturpreis der deutschen Wirtschaft. Das teilte der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft am Mittwoch in Berlin mit, der den mit 20.000 Euro dotierten Preis für junge herausragende Stimmen der Gegenwartsliteratur seit 1953 vergibt. "Sie schafft mit ihrem Debütroman 'Gewässer im Ziplock' Zugänge zu Themen wie Identität, Heimat, Körperlichkeit und Erwachsenwerden", begründete die Jury ihre Entscheidung. | Sendebezug: 22.05.2024 11:20 | NDR Kultur