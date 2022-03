Corona-Gewöhnung: Selbstschutz oder gefährliche Sorglosigkeit? Stand: 18.03.2022 15:58 Uhr Am Sonntag laufen grundlegende Corona-Maßnahmen aus - darauf haben sich Bund und Länder schon vor Wochen geeinigt. Nicht ahnend, dass die Infektions- und Inzidenzzahlen täglich in immer neue, schwindelerregende Höhen steigen. Beitrag anhören 6 Min

Die Lage ist dramatisch, wird aber nicht so empfunden. Wie kommt das? Fragen an Ortwin Renn, wissenschaftlicher Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.

Herr Prof. Renn, ist es für Sie als Risikoforscher vertretbar, dass die meisten bundesweiten Corona-Maßnahmen jetzt dem Ende entgegengehen?

Ortwin Renn: Ich finde es auch ein bisschen zu früh. Ich hätte es gerne etwas später gesehen. Ich kann es insofern nachvollziehen, als wir uns langsam an Corona gewöhnt haben. Wir nennen das in der Fachsprache Rekalibrierung der Normalität. Die Normalität wird immer daran angepasst, woran man gerade gewöhnt ist. Das kennen wir aus vielen anderen Krisensituationen: Je länger man mit einer Krise lebt, desto eher wird sie normal. Vor drei Jahren wären 200 Tote am Tag völlig indiskutabel gewesen, da hätte man alles geschlossen. Inzwischen haben wir uns an die großen Zahlen gewöhnt und mit der Gewöhnung kommt auch so etwas wie ein Gewohnheitseffekt. Das merken wir sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung, wo so eine gewisser Überdruss an den Corona-Maßnahmen festzustellen ist.

Heißt das in der Folge, dass die Infektionszahlen und damit die Sterbezahlen weiter steigen werden?

Renn: Die Zahlen werden mit Sicherheit noch ansteigen, weil in dem Moment, in dem man lockert, sich das Virus besser ausbreiten kann. Vielleicht wird das nicht so dramatisch werden, weil die aktuelle Variante nicht diese schlimmen Folgen hat wie die ersten beiden Varianten. Man muss der Regierung insoweit entgegenkommen, als dass sie gesagt hat: Wenn die Zahlen dramatisch ansteigen, können in einzelnen Landkreisen oder Bundesländern wieder schärfere Maßnahmen vorgenommen werden. Natürlich müssen wir darauf achten, dass das oft eine Verzögerung hat, weil man das immer erst tut, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Man muss frühzeitig mit den Maßnahmen beginnen, dann wirken sie auch gut. Wenn man zu spät ansetzt, dann hat man sehr viel mehr Erkrankte und Tote als notwendig.

Was passiert da eigentlich in unseren Köpfen? Ist das eine Abstumpfung?

Renn: Es ist eher ein Gewöhnungsprozess. Wir kennen das zum Beispiel auch in Kriegsgebieten. Im Libanon und anderen Ländern, wo wir lange Kriegssituationen haben, gewöhnen sich die Menschen an diese Gefahren und versuchen sich auch damit zu arrangieren. Es ist tatsächlich so, dass dieser Gewohnheitseffekt einen enorm starken Einfluss auf unser Verhalten hat.

Hat möglicherweise die eine Krise die andere abgelöst - also der Ukraine-Krieg die Corona-Pandemie?

Renn: So ist es. Wir können uns nicht über zu viele Dinge gleichzeitig aufregen. Das ist auch gut so, weil wir sonst immer aufgeregt wären. Aber wenn zwei schwere Krisen zusammenkommen, kann es sein, dass die eine die andere verdrängt. Im Moment ist die Ukraine im Mittelpunkt, und da gibt es auch mehr Neuigkeitswert. Aber auch da sehen wir schon jetzt, dass weitere Bombenangriffe nicht mehr auf Seite eins der Zeitungen oder als erstes in der Tagesschau benannt werden, weil wir das schon seit 20 Tagen haben. Selbst da greift schon dieser Gewohnheitseffekt. Bei der Pandemie kommen die Zahlen, wenn überhaupt, immer erst zum Schluss der Nachrichten.

Ist so ein Krisenmodus eigentlich unendlich durchhaltbar? Setzt sich der Gewohnheitseffekt fort oder gehen wir irgendwann in die Knie und sagen: Ich halte es nicht mehr aus?

Renn: Der Gewohnheitseffekt versucht gerade das zu verhindern. Das hat durchaus den evolutionären Vorteil, dass man auch bei Krisen nicht andauernd im Angstmodus ist - das ist auch gar nicht gut. Sondern dass man diesen Gewohnheitseffekt erlebt und dann zum Alltag zurückkehrt. Es wirdkritisch, wenn sich die Krise wieder verschärft und man zu spät eingreift. Dann haben wir einen zweiten Effekt, den Zermürbungseffekt. Dann geht man über in Melancholie bis hin zur Depression. Von daher muss man sehr aufpassen. Der Gewöhnungseffekt ist einfach da, den muss man ein Stück weit respektieren - aber dann auch gegenlenken, wenn es wieder zu einer Verschärfung der Krise kommt.

Das Interview führte Jürgen Deppe.

