Stand: 23.10.2024 10:56 Uhr ABBA, Radiohead und The Cure wehren sich gegen KI-Nutzung ihrer Musik

Musiker von ABBA, Radiohead und The Cure haben zusammen mit mehreren tausend anderen Künstlern einen Protestbrief gegen die Nutzung ihrer Musik durch Künstliche Intelligenz unterzeichnet. Sie wehren sich damit gegen die Ausbeutung ihrer Werke für KI-Programme. Die unlizenzierte Nutzung kreativer Werke für das Training generativer KI sei ungerecht und eine "Bedrohung für den Lebensunterhalt der Menschen, die hinter diesen Werken stehen", hieß es in der Petition. Sie dürfe nicht zugelassen werden. Zu den Unterzeichnern gehören Björn Ulvaeus von ABBA, sowie Robert Smith von The Cure. Auch Schriftsteller wie der Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro und die Schauspieler Julianne Moore und Kevin Bacon haben die Petition unterzeichnet. | Sendebezug: 23.10.2024 15:40 | NDR Kultur