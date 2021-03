FAQ: Der Weg zur eigenen Stasi-Akte

Wer wissen möchte, ob der Staatssicherheitsdienst Informationen zur eigenen Person gesammelt hat, muss einen schriftlichen Antrag beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU) stellen. Ein entsprechendes Antragsformular gibt es auf der Internetseite des BStU . Der Antrag geht per Post an: BStU Zentralstelle Berlin Karl-Liebknecht-Straße 31/33 10178 Berlin Die im Formular geforderte Identitätsbescheinigung wird von der Meldebehörde ausgestellt. Bei der späteren Akteneinsicht sollte ein Personalausweis oder Reisepass mitgebracht werden.

Nein. Eine Antragstellung per E-Mail ist mangels der persönlichen Unterschrift nicht möglich.

Noch immer werden in den Archiven des BStU Stasi-Unterlagen erschlossen. Nach einer Akteneinsicht oder wenn beim ersten Antrag zunächst keine Unterlagen auffindbar waren, kann ein Wiederholungsantrag nach einigen Jahren zu neuen Ergebnissen führen. Eine initiative Information darüber seitens des BStU gibt es nicht.

Bei geringfügigem Material werden die Unterlagen in der Regel kostenfrei zugesandt. Ansonsten kann das Material in einer Stasi-Unterlagen-Dienststelle freier Wahl (zum Beispiel in Berlin oder Magdeburg) eingesehen werden.